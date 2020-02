Oscary 2020 na żywo! Stream, wyniki, nominacje, polskie akcenty

Oscary 2020 zostaną przyznane dziś w nocy, start o godz. 2:00 w Polsce. Oglądajcie i komentujcie je na żywo razem z nami. Ten artykuł aktualizujemy - wciśnij F5, by sprawdzić, czy pojawiło się coś nowego. Tutaj znajdziecie nie tylko nominacje i wyniki Oscarów 2020 czy linki do oscarowych streamów, ale też wszystkie ważne i ciekawe wątki: od polskich akcentów, przez prognozy wyników, po listę zwycięzców. Zostańcie z nami!

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej po raz 92. ogłosi laureatów Oscarów. Ceremonia przyznania nagród odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego 2020 roku. Sama gala rozpocznie się o godz. 2:00 polskiego czasu. Podobnie jak w zeszłym roku, nie będzie ona miała głównego prowadzącego. Statuetki wręczą ubiegłoroczni zwycięzcy, a na scenie pojawią się także Gal Gadot, Timothée Chalamet, Mark Ruffalo, Brie Larson, Salma Hayek, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Rebel Wilson, Spike Lee, Ray Romano oraz Utkarsh Ambudkar. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie ceremonii wystąpi Billie Eilish; 18-letnia wokalistka najprawdopodobniej wykona premierowo utwór z kolejnej odsłony ekranowych przygód Jamesa Bonda, filmu Nie czas umierać.

Głównym dysponentem praw do transmisji telewizyjnej jest amerykańska stacja ABC. Polscy widzowie będą natomiast mogli obejrzeć galę Oscary 2020 na Canal+ - transmisja ceremonii rozpocznie się o godz. 2:00 polskiego czasu, a studio poprowadzą Karolina Korwin-Piotrowska i Błażej Hrapkowicz. Jeszcze wcześniej, o godz. 00:30 polskiego czasu, Canal+ zaprasza widzów na relację z czerwonego dywanu. Oba wydarzenia pokazane zostaną w paśmie Canal+ odkodowanym, do którego dostęp będą mieli zarówno abonenci Canal+, jak i korzystający z usług niektórych sieci kablowych. W poniedziałek 10 lutego o godz. 22:30 na antenie Canal+ będzie można obejrzeć skróconą relację z ceremonii.

Trzeba odnotować, że relacja z poprzedzającego galę czerwonego dywanu jest dostępna zarówno online, jak i w wielu amerykańskich stacjach telewizyjnych. O godz. 00:30 transmisja z tego wydarzenia rozpoczęła się choćby na oficjalnym koncie stacji E! na Twitterze.

