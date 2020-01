Oscary 2020 - posłuchaj utwory nominowane w kategorii Najlepsza piosenka

Oscary 2020 dostarczą nam kolejnych wygranych w najważniejszych filmowych nagrodach. Kino, to jednak nie tylko obrazy, ale też kapitalne ścieżki dźwiękowe i utwory muzyczne, które potrafią niekiedy sprawić, że zupełnie inaczej odbieramy daną produkcję. Każdego roku Akademia Filmowa wybiera najlepszą piosenkę oryginalną.

Podczas rozdania tegorocznych Oscarów 2020, członkowie Akademii wybiorą spośród pięciu utworów. Posłuchajcie ich w jednym miejscu poniżej:

Harriet - Stand Up, wyk. Cynthia Erivo

Przypływ wiary - I'm Standing with You, wyk. Chrissy Metz

Rocketman - (I’m Gonna) Love Me Again, wyk. Elton John i Taron Egerton

Toy Story 4 - I Can't Let You Throw Yourself Away, wyk. Randy Newman

Kraina lodu 2 - Into the Unknown, wyk. Indina Menzel i Aurora Aksnes