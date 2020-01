Oscary 2020 - zobaczcie tradycyjne, wspólne zdjęcie nominowanych do nagród

Jak co roku tradycyjnie nominowani do Oscara w danej edycji pozują do wspólnego zdjęcia. Tym razem na fotografii znajdują się tacy reprezentanci środowiska filmowego jak Martin Scorsese, Brad Pitt, Quentin Tarantino, Scarlett Johansson (podwójnie nominowana za pierwszo i drugoplanową rolę żeńską), Laura Dern, Margot Robbie, Joe Pesci, Tom Hanks czy Elton John. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

W tym roku najwięcej szans na ikoniczną statuetkę ma Joker (11 nominacji) a następnie Irlandczyk, 1917 i Pewnego razu... w Hollywood (10 nominacji). Gala rozdania nagród odbędzie się 9 lutego. Tak jak w zeszłym roku wydarzenie nie będzie miało prowadzącego.

fot. EW