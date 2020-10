Oscary 2021 - Netflix będzie prowadził kampanię Chadwicka Bosemana w kategorii dla najlepszego aktora

Netflix

Netflix poprowadzi oscarową kampanię Chadwicka Bosemana, który powalczy o pośmiertną nominację do nagrody Akademii za swoją kreację Levee'ego w filmie biograficznym platformy Ma Rainey: Matka bluesa. Jeśli Boseman zostanie jednym z pięciu nominowanych w kategorii dla najlepszego aktora będzie to pierwsze tego typu pośmiertne wyróżnienie od czasu nominacji Massimo Troisiego w 1996 roku za jego kreację w produkcji Listonosz. Natomiast jeśli Boseman zdobyłby statuetkę, to byłby trzeci taki przypadek po wygranych Petera Fincha (dla najlepszego aktora, Sieć ) i Heatha Ledgera (dla najlepszego aktora drugoplanowego, Mroczny Rycerz).

Akcja filmu dzieje się w Chicago, w roku 1927. Podczas sesji nagraniowej narastają napięcia pomiędzy piosenkarką Ma Rainey, ambitnym trębaczem z jej zespołu oraz białymi managerami, którzy za wszelką cenę chcą kontrolować poczynania legendarnej „Matki bluesa”.