Oscary 2021 - Szarlatan Agnieszki Holland czeskim kandydatem do Oscara

zrzut ekranu/YouTube

Czechy są kolejnym krajem, który wybrał swojego kandydata do nominacji w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy na 93. gali rozdania Oscarów. Został nim Szarlatan, najnowszy dramat w reżyserii Agnieszki Holland. Obraz zadebiutował w tym roku na Festiwalu Filmowym w Berlinie. Został również zakwalifikowany do festiwalu Telluride, zanim to wydarzenie zostało odwołane. Produkcja powalczy o nominację między innymi z polskim kandydatem, którym jest Śniegu już nigdy nie będzie. Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.

Szarlatan to dramat biograficzny o człowieku obdarzonym zdolnościami leczniczymi. Akcja rozgrywać się będzie na tle wydarzeń XX wieku. Historia inspirowana jest życiem uzdrowiciela Jana Mikoláška, który wprawiał w zdumienie pokolenia dzięki niesamowitym umiejętnościom diagnozowania i leczenia chorób za pomocą ziół, narażając się na obstrukcję ze strony komunistycznego establishmentu.