Oscary 2022 - polscy kandydaci do nominacji. 4 filmy, a wśród nich Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

fot. materiały prasowe

Oscary 2022 coraz bliżej. Wiemy już, jakie produkcje powalczą o zostanie polskim kandydatem w kategorii Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Międzynarodowego. W tym roku mamy cztery propozycje, a wśród nich takie filmy jak Hiacynt, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, Prime Time i Żeby nie było śladów. Ostatecznego wyboru dokona sześcioosobowa Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej, w której skład wchodzą także Radosław Śmigulski, Sean Bobbit, Jan A. P. Kaczmarek, Małgorzata Szczepkowska-Kalemba i Łukasz Żal. Nasz kandydat do Oscara zostanie ujawniony na konferencji prasowej 3 września 2021 roku.

Oscary 2022 - Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Polscy kandydaci:

Hiacynt - film w reżyserii Piotra Domalewskiego. Pod kryptonimem "Hiacynt" służby PRL przeprowadziły akcję przeciwko środowiskom LGBT. Oto fragment naszej recenzji:

Hiacynt jest ciekawym i bardzo potrzebnym filmem pokazującym rozdział naszej historii, o którym wszyscy woleliby nie mówić. W myśl: „Było. Minęło. Po co drążyć temat”. Lepiej udawać, że społeczność LGBT w Polsce pojawiła się niedawno.

Hiacynt

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje - film w reżyserii Mateusza Rakowicza. Komedia akcji o królu złodziei i ucieczek. Oto fragment naszej recenzji:

Najmro to taki film, który pewnie nie podbije festiwali, ale może podbić serca widzów. Daje emocje, ma w sobie luz i angażuje, nawet gdy skupia się na wspomnianym nie do końca działającym wątku romantycznym. Staje się to świadomą rozrywką, która chce bawić, a nie za wszelką cenę prawić widzom morały o grzechach przeszłości.

Najmro

Prime Time - film w reżyserii Jakuba Piątka. Ostatni dzień roku 1999, koniec milenium, a Sebastian wchodzi do studia telewizyjnego z bronią. Oto fragment naszej recenzji:

W prawdziwych materiałach telewizyjnych widzimy Polaków wchodzących w nowy czas, opowiadających o swoich marzeniach i oczekiwaniach, bawiących się w noc sylwestrową na placach i rynkach, prezydenta Kwaśniewskiego z orędziem noworocznym oraz liczne protesty panujące na ulicach miast. To wszystko ma pokazać chaos, jaki panował wtedy w naszym kraju i to że Sebastian w swoim obłędzie nie jest osamotniony. Ludzi tak samo przestraszonych jak on były wtedy w kraju tysiące.

Prime Time

Żeby nie było śladów - film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. To dramat, który jest oparty o wątki zawarte w bestsellerowym, nagrodzonym Literacką Nagrodą NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza o tym samym tytule.

Żeby nie było śladów

94. gala nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 27 marca 2022 r. Co sądzicie o naszych kandydatach?