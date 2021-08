Oscary 2022 - dla kogo statuetka dla najlepszego aktora pierwszoplanowego? Pierwsze prognozy

fot. Warner Bros.

Mimo, że jeszcze długa droga do ogłoszenia nominacji do Oscarów 2022, to już w sieci pojawiają się prognozy dotyczące poszczególnych kategorii. Najnowsza dotyczy tej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Według pierwszych prognoz największe szanse mają Will Smith (King Richard), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) oraz Andrew Garfield (tick, tick... Boom!). Dla przypomnienia Smith i Washington już mieli okazję zmierzyć się ze sobą w tej kategorii w 2002 roku. Pierwszy był nominowany za swoją kreację w filmie Ali, drugi w thrillerze Dzień próby. Washington wrócił do domu ze statuetką. W poniższej galerii prezentujemy dziesiątkę aktorów, którzy według prognoz mają największe szansę na nagrodę.

Głosowanie na nominacje do Oscarów rozpocznie się w czwartek 27 stycznia 2022 roku, a zakończy we wtorek 1 lutego 2022 roku. Oficjalne nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone we wtorek 8 lutego 2022, a ceremonia odbędzie się w niedzielę. 27 marca 2022.

10. Joaquin Phoenix (C'mon C'mon)