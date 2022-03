Oscary 2022 - Samuel L. Jackson popiera kategorię dla najpopularniejszego filmu. Ma swojego faworyta

fot. Marvel Studios / Disney

Oscary 2022 wprowadzą element wyboru widzów, którzy głosują na swój ulubiony film 2021 roku. Plebiscyt odbywa się pod hashtagiem #OscarsFanFavorite i trwa do 3 marca. Laureat zostanie doceniony podczas transmisji telewizyjnej, choć nie zostanie to uznane za formalną kategorię Oscarów.

Samuel L. Jackson, który jest znany zarówno z gry w kinie artystycznym, dramatycznym, jak i ze swoich wielu występów w blockbusterach stwierdził w rozmowie z Sunday Times, że Akademia powinna uhonorować przeboje kasowe, czyli tak zwane blockbustery. Powiedział, że wszystkie filmy są ważne, ponieważ niektórzy ludzie chodzą do kina, aby odczuć jakieś emocje, a niektórzy lubią superbohaterów i chcą się dobrze bawić. Stwierdził, że są ludzie, którzy odnieśli sukces w swojej karierze, ale żaden z widzów nie jest w stanie przytoczyć jednej linijki z ich ról.

Sony/Marvel

Jackson dodał, że powinna pojawić się kategoria za najpopularniejszy film. Wyjaśnił że najważniejsze bowiem jest to, aby przyciągnąć ludzi do kina. Stwierdził, że Akademia powinna wręczyć statuetkę filmowi Spider-Man: Bez drogi do domu, ponieważ bardzo dobrze wykonał swoje zadanie, sprowadził ludzi na sale kinowe.

Oscary - kategoria dla blockbusterów

Dla przypomnienia w 2019 roku pojawił się pomysł, aby dodać do Oscarów kategorię dla najlepszego blockbustera, jednak wycofano się z tego planu po protestach członków Akademii oraz reakcji krytyków filmowych.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.