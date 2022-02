Oscary 2022 - kto prowadzi w głosowaniu na najpopularniejszy film? Tego tytułu nikt się nie spodziewał

fot. materiały prasowe

Oscary 2022 z najpopularniejszym filmem. Informowaliśmy w lutym 2022 roku, że trwa na Twitterze głosowanie, w którym udział może wziąć każdy. Głosować można poprzez użycie hashtaga #OscarsFanFavorite. Film, który zdobędzie najwięcej głosów do 3 marca zostanie wyróżniony podczas gali, której emisja odbędzie się 27 marca 2022 roku. Portal Deadline ujawnił, jaki film na ten moment prowadzi i nie jest to Spider-Man: Bez drogi do domu.

Oscary 2022 - popularny film

Według ich danych w głosowaniu dominuje z gigantyczną przewagę film platformy Amazon Prime Video pod tytułem Cinderella. Nikt nie spodziewał się, że ten tytuł w ogóle będzie liczyć się w wyścigu, a już na pewno, że tak łatwo wskoczy na pierwsze miejsce. Na Twitterze spekuluje się, że to efekt działań nastolatków będących fanami Camilii Cabello, która gra główną rolę. Na drugiej lokacie plasuje się Spider-Man: Bez drogi do domu.

Amazon

Deadline zwraca uwagę, że na początku głosowania sytuację zdominował film Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera dzięki akcji jego fanów. Niestety, pod uwagę mogą być brane tylko tytuły, które spełniają zasady Akademii Filmowej i normalnie też mogłyby walczyć o nominację. Liga Sprawiedliwości ich nie spełnia i te głosy nie będą liczone. Głosowanie wciąż trwa, więc wyniki mogą się jeszcze zmienić.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.