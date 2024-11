Ryan Reynolds poprowadzi galę Oscarów razem z Hugh Jackmanem? Jest komentarz aktora

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, producenci Raj Kapoor i Katy Mullan, którzy zdobyli nagrodę Emmy za produkcję zeszłorocznej, 96. ceremonii wręczenia Oscarów, powrócą do organizacji tegorocznej gali w marcu 2025 roku. Portal zdradza, że poprzedni prowadzący, czyli Jimmy Kimmel, który pełnił tę rolę już 4 razy, odrzucił rolę gospodarza wydarzenia. Najprawdopodobniej funkcji nie będzie również sprawował inny faworyt czyli John Mulaney.

Obecnie trwają poszukiwania gospodarzy, a jednym z pomysłów jest angaż Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, czyli duet uwielbianych aktorów znanych z tegorocznego hitu Deadpool & Wolverine. Film zdobył olbrzymią popularność na świecie, stając się najbardziej dochodową produkcją kierowaną do dorosłego widza w historii, osiągając wyniki równe ponad 1,33 miliarda dolarów w box office. Ich obecność na scenie Oscarów mogłaby znacząco podnieść oglądalność ceremonii, szczególnie że brak w tym roku tak spektakularnych akcji jak #Barbenheimer.

Co o samym pomyśle sądzi Ryan Reynolds?

W rozmowie dla serii wywiadów The Actor’s Side tworzonych przez Deadline, Reynolds odniósł się do plotek o możliwości prowadzenia Oscarów. Z uśmiechem stwierdził, że chętnie poprowadziłby galę razem z Jackmanem. Wspomniał, że gościnne współprowadzenie talk-show Jimmy’ego Kimmela (zorganizowane na zakończenie kampanii promocyjnej filmu Deadpool & Wolverine) było dla aktorów „luźnym i spontanicznym doświadczeniem”. Porównał je do dawnych wydarzeń filmowych, które miały bardziej swobodny styl, a jest to coś, do czego jego zdaniem powinni wrócić na Oscarach.

Ma tylko jedno zastrzeżenie. Nie jest pewien czy dałby radę zrobić to w tym roku. Tłumaczy swoje obawy faktem, że jest ojcem czwórki dzieci i chciałby być obecny w ich codziennym życiu, a praca nad filmami już wystarczająco obciąża jego rodzinę. Reynolds podkreślił, że choć wizja pracy nad galą byłaby dla niego ekscytująca, to bycie gospodarzem tak dużego wydarzenia, wiąże się z ogromnym stresem i przygotowaniami.

Nie zmienia to jednak faktu, że ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 2 marca 2025 roku, a już 17 stycznia poznamy wszystkie nominowane produkcje. Do tego czasu na pewno dowiemy się kto oficjalnie poprowadzi wydarzenie.