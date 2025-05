Powstanie więcej edycji kolekcjonerskich najlepszej gry tego roku. Zainteresowanie przerosło oczekiwania

fot. Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 to najlepiej oceniana gra tego roku. Dzieło studia Sandfall Interactive zdobyło uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, a sprzedaż tytułu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Zainteresowanie sprawiło, że wiele osób przymierzających się do zakupu edycji kolekcjonerskiej musiało obejść się smakiem. Wydanie zniknęło ze sklepów, a jego cena na internetowych aukcjach potrafi sięgać kilkuset dolarów, a nawet więcej.

Studio Sandfall Interactive postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów i zapowiedziało, że powstanie więcej egzemplarzy edycji kolekcjonerskiej Clair Obscur: Expedition 33 – tym razem jednak bez samej gry. To świetna okazja, by uzupełnić swoją kolekcję o fizyczne dodatki, jeśli ktoś już posiada wersję podstawową. Cena tego zestawu to 99,99 funtów, czyli około 510 zł.

Przedsprzedaż ruszyła 23 maja i potrwa do 12 czerwca. Jest jednak pewien haczyk – obecnie wejście na stronę sklepu Pix'n Love, który prowadzi sprzedaż, wiąże się z długim oczekiwaniem. W momencie pisania tej informacji w kolejce znajdowało się ponad 15 tysięcy osób, a czas oczekiwania na dostęp do witryny przekraczał jedną godzinę.

Trudno powiedzieć, czy tym razem wszystkim zainteresowanym uda się zdobyć wymarzoną edycję kolekcjonerską. Pewnym ułatwieniem może być jednak wprowadzony limit – maksymalnie dwie sztuki na osobę.

"Nowa" edycja kolekcjonerska Clair Obscur: Expedition 33 - co się w niej znajduje?

W skład kolekcjonerskiego wydania Clair Obscur: Expedition 33 - Monolith Set wchodzi:

statuetka-pozytywka przedstawiająca Monolit i mierząca około 20 cm;

dziennik Ekspedycyjny w twardej oprawie;

steelbook z wizerunkami postaci z gry.

Poniżej możecie zobaczyć też, jak wyglądają trzy różne wydania gry - Monolith Set, Lumiere Edition i "standardowa", wyprzedana już kolekcjonerka.