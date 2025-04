W końcu! Oscary będą nagradzać najlepsze popisy kaskaderskie!

fot. Lionsgate

W czwartek 10 kwietnia wieczorem czasu amerykańskiego Akademia Filmowa ogłosiła, że kategoria wyróżniająca pracę kaskaderów oficjalnie dołączy do Oscarów. Po raz pierwszy zostanie przyznana podczas setnej, jubileuszowej gali w 2027 roku.

Oscary doceniają kaskaderów

Tak decyzję tłumaczą szefowie Akademii, Bill Kramer i Janet Yang:

– Od początków kina praca kaskaderów była integralną częścią tworzenia filmów. Jesteśmy dumni, mogąc uhonorować innowacyjną pracę tych technicznych i kreatywnych artystów. Gratulujemy im zaangażowania i poświęcenia, które doprowadziły nas do tej historycznej chwili.

Zasady zgłaszania filmów do tej kategorii zostaną ogłoszone wraz z pozostałymi zasadami głosowania przed setną galą Oscarów.

Walka o uznanie trwała dekady

Branża filmowa i środowisko kaskaderskie przez dekady rozmawiało z Akademią, ale byli systematycznie ignorowani. W ostatnich latach najaktywniej działali Chad Stahelski i David Leitch, współtwórcy serii John Wick. Wygląda na to, że ich determinacja wreszcie przyniosła efekty.

Komentarz Chada Stahelskiego:

– Nikt w branży nie byłby w tym miejscu, gdyby nie sto lat pracy kaskaderów. Przebyliśmy długą drogę, ponieważ wiele osób wiele poświęciło. Dobrze jest w końcu być tu, gdzie jesteśmy – po wieku pracy kaskaderów, koordynatorów i reżyserów akcji. Szkoda, że wielu z nich nie doczekało tej chwili.

Komentarz Davida Leitcha:

– Dla wielu z nas była to długa podróż. Razem z Chrisem O'Harą przez lata pracowaliśmy nad tym, by doprowadzić do tej decyzji, kontynuując wysiłki kaskaderów, którzy przez dekady o to walczyli. Dziękujemy Akademii!