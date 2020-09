Najlepsze filmy akcji - podstawowe tytuły gatunku, które trzeba znać

materiały prasowe

Serwis Rotten Tomatoes zaprezentował swoje zestawienie najważniejszych filmów akcji w historii. Autorzy wybrali ich 140, co wydaje się dużą liczbą jedynie z pozoru - jak wiemy, kino akcji liczy sobie tysiące produkcji, z których zdecydowaną większość lepiej zbyć milczeniem.

Na listę mogły trafić jedynie te filmy, w których akcja gra pierwsze skrzypce. Ekscytujące sceny walk i pościgów, brutalność, ale także wpływ na gatunek, jakość, popularność czy rzesza wiernych fanów - zdaniem twórców zestawienia poniższe tytuły spełniają wszystkie te kryteria.

Akcja to gatunek szeroki i otwarty - autorzy niniejszej listy starali się uwzględnić tytuły z każdej "epoki" i stylu. Są tu zatem klasyki (Francuski łącznik, Szklana pułapka), docenione przez fanów eksperymenty (Hardcore Henry), przedstawiciele nowszego, neonowego nurtu tańca śmierci (John Wick), filmy superbohaterskie (Avengers), sporo macho-klasyków z lat 80. (Komando), nie wspominając o crossoverach gatunkowych (Oni żyją) czy obrazach mocno przerysowanych, ale świadomych (Szybcy i wściekli 7).

Twórcy podkreślają, że są to też filmy, których wpływ widać w kolejnych produkcjach. Obrazy, które rozpoczęły franczyzy, cofnęły się w czasie, zredefiniowały czy rozszerzyły gatunek. Są tu też propozycje nieco gorsze, ale satysfakcjonujące. By jednak zachować względną gatunkową czystość, wykluczono tytuły wojenne, sportowe, westerny i samurajskie. Procentowy wynik "pomidorów" nie miał tym razem znaczenia - liczył się grad kul, pościgi samochodowe i sztuki walki. A zatem... oto one. 140 esencjonalnych, najważniejszych i podstawowych tytułów gatunku kina akcji, które trzeba znać - przynajmniej zdaniem ekipy Rotten Tomatoes. Zgadzacie się z nimi?

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 140. do 91.:

140. Zapomnieć o strachu (1986)

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 90. do 41.:

90. Uprowadzona (2008)

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 40. do 1.:

40. Bez twarzy (1997)