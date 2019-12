Ostatni Jedi - śpiewający Yoda i zagubiony Luke. Parodia od Bad Lip Reading

Ostatni Jedi to 8. epizod sagi Gwiezdnych Wojen, który debiutował w 2017 roku. To właśnie tę część namiętnie krytykowali widzowie, zarzucając reżyserowi, Rianowi Johnsonowi, niedorzeczne rozwiązania fabularne i niedociągnięcia scenariuszowe. Nowa część, Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, jest bezpośrednią kontynuacją tej produkcji.

Choć od premiery filmu Gwiezdne wojny: ostatni Jedi minęło już sporo czasu, w sieci co jakiś czas pojawiają się materiały nawiązujące do wydarzeń z filmu. Czasem są to memy, innym razem przeróbki wideo - dziś mamy okazję rzucić okiem na parodię jednej ze scen, która w filmie rozgrywała się między Yodą a Lukiem Skywalkerem. Ekipa z Bad Lip Reading specjalizuje się w podkładaniu postaciom niedorzecznych kwestii mówionych, a w tym konkretnym przypadku pokusili się nawet o piosenkę. Zobaczcie koniecznie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba:

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - film jest wyświetlany na ekranach polskich kin.