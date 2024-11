Ranking największych wrogów Kapitana Ameryki. Na liście kultowy superbohater MCU

Film Marvelawprowadza do MCU znaczącą zmianę, która w komiksach miała miejsce już dawno temu. Steve Rogers przez dekady nosił miano Kapitana Ameryki, a dla wielu czytelników szokiem okazały się wydarzenia z 2014 roku, gdy, po utracie surowicy superżołnierza, przekazał tarczę i tytuł swojemu przyjacielowi, Samowi Wilsonowi. W filmowym MCU Sam przyjął rolę Kapitana znacznie szybciej – już w serialu. Komiksowa historia Steve’a jako Kapitana Ameryki jest jednak niezwykle bogata – to przecież pierwszy superbohater Marvela, który dzięki swoim niezachwianym ideałom wypracował sobie pokaźną galerię wyrazistych przeciwników. Przygotowaliśmy więc ranking jego najtrudniejszych rywali, skupiając się na tych, którzy rzucili mu największe wyzwanie. Na czołowych miejscach znajdą się wrogowie wyróżniający się nie tylko siłą i inteligencją, ale także głęboką, często emocjonalną relacją ze Steve’em. Znajdziecie tu także herosów Marvela, którzy – jak zapewne wiecie – także stawali do walki z Kapitanem Ameryką.