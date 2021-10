Ostatni pojedynek - długi fragment filmu Ridleya Scotta. Damon kontra Driver!

fot. materiały prasowe

Ostatni pojedynek to jeden z dwóch filmów Ridleya Scotta, które będą mieć premierę w 2021 roku. Historyczna superprodukcja oparta jest na książce opowiadającej historię, która naprawdę miała miejsce. Jest to opowieść o pojedynku, który miał miejsce we Francji, w którym zraniony mąż (Matt Damon) bije się z człowiekiem oskarżonym o gwałt (Adam Driver). Pojedynek rozstrzygnie, czy oskarżycielka (Jodie Comer) zostanie skazana na śmierć za kłamstwa, czy jednak mówiła prawdę. Ostatni pojedynek jest uważany za jednego z najmocniejszych oscarowych kandydatów w głównych kategoriach.

Ostatni pojedynek - fragment

Fragment pokazuje początek tytułowego pojedynku, który jest nakręcony w unikalnym stylu Ridleya Scotta, który w Gladiatorze, Robin Hoodzie i Królestwie niebieskim już pokazał, że nikt nie czuje tak kostiumowych widowisk jak on.

Ridley Scott wyreżyserował na podstawie scenariusza Matta Damona, Bena Afflecka oraz Nicole Holofcener. Jest to pierwsza współpraca scenariuszowa Afflecka i Damona od czasu oscarowego hitu Buntownik z wyboru.

W obsadzie są Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael McElhatton, Alex Lawther, Marton Csokas, Željko Ivanek, Clive Russell, Adam Nagaitis oraz Bosco Hogan.

Ostatni pojedynek - premiera w polskich kinach już 15 października.

