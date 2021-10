Ostatni pojedynek - Jodie Comer i Matt Damon w pierwszym klipie z filmu

materiały prasowe

Ostatni pojedynek to najnowszy film w reżyserii Ridleya Scotta. Kampania promocyjna produkcji znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił pierwszy klip z widowiska. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Film jest adaptacją książki autorstwa Erica Jagera. Bohaterami literackiego oryginału są rycerz Jean de Carrouges i jego giermek Jacques Le Gris. Gdy pierwszy z nich powraca z wojny jego żona oskarża Le Grisa o to, że ją zgwałcił. Problem w tym, że nikt nie chce wierzyć kobiecie. To doprowadza do pojedynku na śmierć i życie między mężczyznami. Jeśli Carrouges przegra jego żona zostanie spalona żywcem.

Ponadto pojawiły się trzy nowe spoty:

W obsadzie znajdują się między innymi Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon i Ben Affleck. Damon i Affleck odpowiadają również za scenariusz projektu wraz z Nicole Holofcener.

Ostatni pojedynek - premiera filmu w polskich kinach 15 października.