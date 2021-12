Ostatni pojedynek - Ridley Scott do dziennikarza: Pier*** się. O co poszło?

fot. materiały prasowe

Ostatni pojedynek wciąż jest promowany i chyba nie tak, jakby Disney tego chciał. W ramach wywiadu Ridleya Scotta udzielonego rosyjskiemu dziennikarzowi, doszło do dziwacznej sytuacji. W pewnym momencie dziennikarz zaczął chwalić Ostatni pojedynek za to, że wygląda on bardziej realistycznie, niż Królestwo Niebieskie oraz Robin Hood, czyli wcześniej dokonania reżysera i jego zabawy w średniowieczu. Filmowiec chyba potraktował to jako obelgę.

Ridley Scott wulgarnie odpowiada

Legendarny reżyser odpowiedział brutalnie i wulgarnie. Niektórzy omawiający wideo będące wiralem na Twitterze sugerują, że być może to był żart Ridleya Scotta, który na koniec powiedział dziennikarzowi, by kontynuował. Nie ma jednak informacji, czy w ogóle potem rzeczowo odpowiedział, więc prawdopodobnie do tego nie doszło. Wideo z tym fragmentem możecie obejrzeć poniżej.

- Proszę pana, pier*** się. Dziękuję bardzo. Pier*** się. Idź się pier***ić. Kontynuuj.

Ostatni pojedynek to klapa

Nie jest to pierwsza kontrowersyjna sytuacja mająca miejsce podczas promocji Ostatniego pojedynku. Jakiś czas temu Ridley Scott stwierdził, że winnymi komercyjnej klapy jego superprodukcji są millenialsi z telefonami komórkowymi. Więcej o tym przeczytajcie tutaj.

Dramat kostiumowy o budżecie 100 mln dolarów globalnie zebrał zaledwie 29,8 mln dolarów.