placeholder
Reklama
placeholder

Ostatni wiking to kolejny hit z Wenecji. Świetne recenzje filmu z Madsem Mikkelsenem

Sobotnia premiera filmu Andersa Thomasa Jensena z Madsem Mikkelsenem i Nikolajem Lie Kaasem w rolach głównych okazała się dużym sukcesem. Ostatni wiking zebrał bardzo dobre opinie widzów i krytyków filmowych na festiwalu w Wenecji.
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ostatni wiking 
Ostatni wiking fot. materiały prasowe
Reklama

Dla wielu widzów działa to tak: jest Mads Mikkelsen w obsadzie – film trzeba obejrzeć. W przypadku Ostatniego wikinga mamy jednak dodatkową zaletę: świetne opinie publiczności i krytyków z festiwalu w Wenecji!

Ostatni wiking - recenzje

W recenzjach dziennikarzy szczególnie podkreślana jest fantastyczna rola Madsa Mikkelsena, który pokazuje się z zupełnie innej strony. Jego bohater w okularach i z charakterystyczną fryzurą wygląda nietypowo, a aktor portretuje go bardzo subtelnie, co spotkało się z doskonałym odbiorem. Co ciekawe, pomysł na to, by postać Mikkelsena była "brzydka", wyszedł od samego aktora. Reżyser ujawnił to podczas festiwalu w rozmowie z Variety - i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

- To właściwie wyszło od Madsa. Wszyscy myślą o nim jako o ikonicznie pięknym mężczyźnie, więc część niego chce być brzydka. Myślałem, że w Zielonych rzeźnikach było już naprawdę źle, ale teraz poszliśmy o krok dalej. To w dużej mierze był jego własny pomysł, żeby założyć te okulary i loki. Kiedy postać jest tak niezręczna jak Manfred, trzeba to zaakceptować. Poza tym jestem pewien, że taki facet istnieje. Mógłby siedzieć obok ciebie w pociągu, prawda? Ale tak, nie jest zbyt urodziwy.

Ostatni wiking

arrow-left
Ostatni wiking
fot. materiały prasowe
arrow-right

Film  określany jest jako udana czarna komedia - jednocześnie zabawna, radosna, dynamiczna, brutalna i wściekła. Padają porównania, że ma wspólne DNA ze Wściekłymi psami oraz Yesterday. Recenzenci piszą, że to film szalony, pełen absurdu, niezwykle rozrywkowy, a jednocześnie w niezwykły sposób pokazujący popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać. Krytycy są zgodni: świetnie się go ogląda i powinien znakomicie poradzić sobie w kinach.

Ostatni wiking - opis fabuły

Po czternastu latach odsiadki Anker wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu.

Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko „John Lennon” zna miejsce ukrycia łupu.

Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.

Źródło: materiały prasowe / rotten tomatoes

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ostatni wiking 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia Kości
-

Ten film ma być „dziwnym i obłąkanym kuzynem” 28 lat później. Szykuje się hit?

2 Pluribus
-

Twórca o serialu Pluribus. Czy znajdą się w nim easter eggi z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?

3 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
-

Krytycy ocenili Obecność 4. Jest lepiej niż było, ale to już dobry czas na pożegnanie

4 Gal Gadot
-

Gal Gadot i Gerard Butler kontra aktywiści z Gazy. Reżyser zajął stanowisko w sprawie

5 Will Smith w filmie Ukryte piękno
-

Paramount się zbroi. Gwiazdor z eskluzywnym kontraktem

6 Superman - Man of Tomorrow
-
Plotka

Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV