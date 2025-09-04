Ostatni wiking to kolejny hit z Wenecji. Świetne recenzje filmu z Madsem Mikkelsenem
Sobotnia premiera filmu Andersa Thomasa Jensena z Madsem Mikkelsenem i Nikolajem Lie Kaasem w rolach głównych okazała się dużym sukcesem. Ostatni wiking zebrał bardzo dobre opinie widzów i krytyków filmowych na festiwalu w Wenecji.
Dla wielu widzów działa to tak: jest Mads Mikkelsen w obsadzie – film trzeba obejrzeć. W przypadku Ostatniego wikinga mamy jednak dodatkową zaletę: świetne opinie publiczności i krytyków z festiwalu w Wenecji!
Ostatni wiking - recenzje
W recenzjach dziennikarzy szczególnie podkreślana jest fantastyczna rola Madsa Mikkelsena, który pokazuje się z zupełnie innej strony. Jego bohater w okularach i z charakterystyczną fryzurą wygląda nietypowo, a aktor portretuje go bardzo subtelnie, co spotkało się z doskonałym odbiorem. Co ciekawe, pomysł na to, by postać Mikkelsena była "brzydka", wyszedł od samego aktora. Reżyser ujawnił to podczas festiwalu w rozmowie z Variety - i okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Film określany jest jako udana czarna komedia - jednocześnie zabawna, radosna, dynamiczna, brutalna i wściekła. Padają porównania, że ma wspólne DNA ze Wściekłymi psami oraz Yesterday. Recenzenci piszą, że to film szalony, pełen absurdu, niezwykle rozrywkowy, a jednocześnie w niezwykły sposób pokazujący popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać. Krytycy są zgodni: świetnie się go ogląda i powinien znakomicie poradzić sobie w kinach.
Ostatni wiking - opis fabuły
Po czternastu latach odsiadki Anker wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu.
Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko „John Lennon” zna miejsce ukrycia łupu.
Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.
Źródło: materiały prasowe / rotten tomatoes
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1978, kończy 47 lat