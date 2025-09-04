Ostatni wiking to kolejny hit z Wenecji. Świetne recenzje filmu z Madsem Mikkelsenem

fot. materiały prasowe

Dla wielu widzów działa to tak: jest Mads Mikkelsen w obsadzie – film trzeba obejrzeć. W przypadku Ostatniego wikinga mamy jednak dodatkową zaletę: świetne opinie publiczności i krytyków z festiwalu w Wenecji!

Ostatni wiking - recenzje

W recenzjach dziennikarzy szczególnie podkreślana jest fantastyczna rola Madsa Mikkelsena, który pokazuje się z zupełnie innej strony. Jego bohater w okularach i z charakterystyczną fryzurą wygląda nietypowo, a aktor portretuje go bardzo subtelnie, co spotkało się z doskonałym odbiorem. Co ciekawe, pomysł na to, by postać Mikkelsena była "brzydka", wyszedł od samego aktora. Reżyser ujawnił to podczas festiwalu w rozmowie z Variety - i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

- To właściwie wyszło od Madsa. Wszyscy myślą o nim jako o ikonicznie pięknym mężczyźnie, więc część niego chce być brzydka. Myślałem, że w Zielonych rzeźnikach było już naprawdę źle, ale teraz poszliśmy o krok dalej. To w dużej mierze był jego własny pomysł, żeby założyć te okulary i loki. Kiedy postać jest tak niezręczna jak Manfred, trzeba to zaakceptować. Poza tym jestem pewien, że taki facet istnieje. Mógłby siedzieć obok ciebie w pociągu, prawda? Ale tak, nie jest zbyt urodziwy.

Film określany jest jako udana czarna komedia - jednocześnie zabawna, radosna, dynamiczna, brutalna i wściekła. Padają porównania, że ma wspólne DNA ze Wściekłymi psami oraz Yesterday. Recenzenci piszą, że to film szalony, pełen absurdu, niezwykle rozrywkowy, a jednocześnie w niezwykły sposób pokazujący popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać. Krytycy są zgodni: świetnie się go ogląda i powinien znakomicie poradzić sobie w kinach.

Ostatni wiking - opis fabuły

Po czternastu latach odsiadki Anker wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu.

Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko „John Lennon” zna miejsce ukrycia łupu.

Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.