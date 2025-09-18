placeholder
Reklama
placeholder

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

Produkcja od Apple TV, opowiadająca o szeryfie, który musi obronić swoje małe górskie miasto przed falą zła, jakie przybywa z rozbitego samolotu, dostała zwiastun. Serial będzie można obejrzeć jeszcze w październiku. 
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  apple tv + 
ostatnia rubież zwiastun
Ostatnia rubież fot. materiały prasowe
Reklama

Serial o szeryfie z Alaski, który będzie musiał bronić swojego miasta przed nagłym napływem przestępców, dostał swój zwiastun. Produkcja tworzona jest na Apple TV, a główną rolę gra w niej Jason Clarke. Serial swoją premierę będzie miał 10 października 2025 roku.

Ostatnia rubież - zwiastun

Ostatnia rubież opowiada o Franku Remnicku, szeryfie USA odpowiedzialnym za spokojne, surowe tereny Alaski. Jurysdykcja policjanta wywraca się do góry nogami, gdy samolot przewożący więźniów rozbija się na odludnej dziczy, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zmuszony do ochrony miasta, które obiecał strzec, zaczyna podejrzewać, że wypadek nie był przypadkiem, lecz pierwszym krokiem starannie opracowanego planu o dalekosiężnych i katastrofalnych konsekwencjach.

Oprócz Clarke’a w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth i Tait Blum, a także nominowana do Oscara i wielokrotna laureatka Emmy Alfre Woodard.

Produkcją zajmuje się Apple Studios. Serię producencko wykonawczo wspierają Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio, którzy są także scenarzystami, wraz z Clarke’em, Laura Benson, Glennem Kesslerem, Albertem Kimem oraz reżyserem odcinków serii Samem Hargrave’em.

Źródło: apple.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  apple tv + 
ostatnia rubież zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Ostatnia rubież
Ostatnia rubież Dramat

Najnowsze

1 Pokolenie V
-
Spoilery

Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

2 Haymitch Abernathy
-

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

3 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

4 Outlander - sezon 8
-

Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

5 Grave Encounters
-

Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

6 Daredevil
-

Daredevil: Odrodzenie dostanie 3. sezon. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV