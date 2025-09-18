Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

fot. materiały prasowe

Reklama

Serial o szeryfie z Alaski, który będzie musiał bronić swojego miasta przed nagłym napływem przestępców, dostał swój zwiastun. Produkcja tworzona jest na Apple TV, a główną rolę gra w niej Jason Clarke. Serial swoją premierę będzie miał 10 października 2025 roku.

Ostatnia rubież - zwiastun

Ostatnia rubież opowiada o Franku Remnicku, szeryfie USA odpowiedzialnym za spokojne, surowe tereny Alaski. Jurysdykcja policjanta wywraca się do góry nogami, gdy samolot przewożący więźniów rozbija się na odludnej dziczy, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zmuszony do ochrony miasta, które obiecał strzec, zaczyna podejrzewać, że wypadek nie był przypadkiem, lecz pierwszym krokiem starannie opracowanego planu o dalekosiężnych i katastrofalnych konsekwencjach.

Oprócz Clarke’a w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth i Tait Blum, a także nominowana do Oscara i wielokrotna laureatka Emmy Alfre Woodard.

Produkcją zajmuje się Apple Studios. Serię producencko wykonawczo wspierają Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio, którzy są także scenarzystami, wraz z Clarke’em, Laura Benson, Glennem Kesslerem, Albertem Kimem oraz reżyserem odcinków serii Samem Hargrave’em.