Powstanie Oszukać przeznaczenie 7! Co wiadomo o kolejnej części?

Seria Oszukać przeznaczenie powróciła na wielki ekran w glorii i chwale. Ostatnia, szósta część, czyli Więzy krwi, zdobyła w globalnym box office rekordowe dla tej franczyzy 285.3 mln dolarów, znacznie przewyższając wyniki poprzednich filmów. To wszystko przy stosunkowo niskim budżecie wynoszącym rzekomo 50 mln dolarów, dzięki czemu produkcję można określić mianem jeszcze większego sukcesu. Co więcej, film spodobał się publiczności i krytykom, a w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się kolejno 93% i 87% pozytywnych opinii od wymienionych.

Seria Oszukać przeznaczenie stała się dzięki temu trzecią najlepiej zarabiającą franczyzą z gatunku horrorów, do której prawa ma New Line Cinema. Wszystkie części do tej pory zarobiły 983 mln dolarów. Lepiej wypada tylko seria To - 1.2 miliarda dolarów - oraz uniwersum Obecności - 2.3 miliardy dolarów.

Z tego powodu nie dziwi decyzja studia, o której oficjalnie poinformował The Hollywood Repoter. Oszukać przeznaczenie 7 powstaje, a za scenariusz będzie odpowiedzialna Lori Evans Taylor, czyli współscenarzystka Więzów krwi.

