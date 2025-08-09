Przeczytaj w weekend
Powstanie Oszukać przeznaczenie 7! Co wiadomo o kolejnej części?

Oszukać przeznaczenie 6: Więzy krwi okazało się być wielkim sukcesem. Film nie tylko spodobał się fanom i krytykom, ale też zarobił wielkie pieniądze w globalnym box office. The Hollywood Reporter poinformował o tym, że powstanie kolejna część ikonicznej franczyzy.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Oszukać przeznaczenie 7 
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Oszukać przeznaczenie 7 
4. Oszukać Przeznaczenie. Więzy krwi fot. New Line Cinema
Seria Oszukać przeznaczenie powróciła na wielki ekran w glorii i chwale. Ostatnia, szósta część, czyli Więzy krwi, zdobyła w globalnym box office rekordowe dla tej franczyzy 285.3 mln dolarów, znacznie przewyższając wyniki poprzednich filmów. To wszystko przy stosunkowo niskim budżecie wynoszącym rzekomo 50 mln dolarów, dzięki czemu produkcję można określić mianem jeszcze większego sukcesu. Co więcej, film spodobał się publiczności i krytykom, a w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się kolejno 93% i 87% pozytywnych opinii od wymienionych.

Wednesday i inne komedie grozy. Ranking dla tych, którzy jednocześnie lubią się pośmiać i przestraszyć

Seria Oszukać przeznaczenie stała się dzięki temu trzecią najlepiej zarabiającą franczyzą z gatunku horrorów, do której prawa ma New Line Cinema. Wszystkie części do tej pory zarobiły 983 mln dolarów. Lepiej wypada tylko seria To - 1.2 miliarda dolarów - oraz uniwersum Obecności - 2.3 miliardy dolarów.

Z tego powodu nie dziwi decyzja studia, o której oficjalnie poinformował The Hollywood Repoter. Oszukać przeznaczenie 7 powstaje, a za scenariusz będzie odpowiedzialna Lori Evans Taylor, czyli współscenarzystka Więzów krwi.

25 najlepszych horrorów XXI wieku. Tak wybrali eksperci

25. Do ostatniej kości (2022)


25. Do ostatniej kości (2022)
fot. materiały prasowe


Źródło: hollywoodreporter.com

Powiązane filmy

6,8

2025
Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi Horror
Powiązane osoby

Lori Evans Taylor

Lori Evans Taylor image

Najnowsze

1 Batman, komiks DC, Grant Morrison
-

Tego w kinie komiksowym jeszcze nie było. Powstanie film o zwykłym zbirze, który pokonał Batmana?

2 Letnia Akademia Filmowa 2025
-

Już jutro rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej 2025. Jaki jest program?

3 Spiderman No way home
-
Spoilery

Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?

4 Legion samobójców: The Suicide Squad
-

Ważna postać z DCEU powróci w 2. sezonie Peacemakera! O kogo chodzi?

5 Robin
-
Plotka

Spór o Robina - James Gunn interweniuje. Pojawi się w Batmanie 2 od Matta Reevesa?

6 Wednesday
-

Wednesday i inne komedie grozy. Ranking dla tych, którzy jednocześnie lubią się pośmiać i przestraszyć

naEKRANIE Poleca

