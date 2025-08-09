Powstanie Oszukać przeznaczenie 7! Co wiadomo o kolejnej części?
Oszukać przeznaczenie 6: Więzy krwi okazało się być wielkim sukcesem. Film nie tylko spodobał się fanom i krytykom, ale też zarobił wielkie pieniądze w globalnym box office. The Hollywood Reporter poinformował o tym, że powstanie kolejna część ikonicznej franczyzy.
Oszukać przeznaczenie 6: Więzy krwi okazało się być wielkim sukcesem. Film nie tylko spodobał się fanom i krytykom, ale też zarobił wielkie pieniądze w globalnym box office. The Hollywood Reporter poinformował o tym, że powstanie kolejna część ikonicznej franczyzy.
Seria Oszukać przeznaczenie powróciła na wielki ekran w glorii i chwale. Ostatnia, szósta część, czyli Więzy krwi, zdobyła w globalnym box office rekordowe dla tej franczyzy 285.3 mln dolarów, znacznie przewyższając wyniki poprzednich filmów. To wszystko przy stosunkowo niskim budżecie wynoszącym rzekomo 50 mln dolarów, dzięki czemu produkcję można określić mianem jeszcze większego sukcesu. Co więcej, film spodobał się publiczności i krytykom, a w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się kolejno 93% i 87% pozytywnych opinii od wymienionych.
Wednesday i inne komedie grozy. Ranking dla tych, którzy jednocześnie lubią się pośmiać i przestraszyć
Seria Oszukać przeznaczenie stała się dzięki temu trzecią najlepiej zarabiającą franczyzą z gatunku horrorów, do której prawa ma New Line Cinema. Wszystkie części do tej pory zarobiły 983 mln dolarów. Lepiej wypada tylko seria To - 1.2 miliarda dolarów - oraz uniwersum Obecności - 2.3 miliardy dolarów.
Z tego powodu nie dziwi decyzja studia, o której oficjalnie poinformował The Hollywood Repoter. Oszukać przeznaczenie 7 powstaje, a za scenariusz będzie odpowiedzialna Lori Evans Taylor, czyli współscenarzystka Więzów krwi.
25 najlepszych horrorów XXI wieku. Tak wybrali eksperci
Źródło: hollywoodreporter.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
sie
The Pickup
06
sie
Królowe dragu i zombie
06
sie
Lesbijska księżniczka kosmosu
07
sie
Miłość boli
08
sie
Boska Sarah Bernhardt
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1944, kończy 81 lat
ur. 1973, kończy 52 lat