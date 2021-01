Outpost: sezon 3 i Wynonna Earp - premiery seriali w lutym w Polsce na Sci Fi

fot. SyFy

Telewizja Sci Fi ujawnia plany na luty 2021 roku. Na antenie stacji pojawią się dwa seriale w klimacie science fiction i fantasy.

9 lutego na ekrany powraca The Outpost z nowymi odcinkami 3. sezonu. Historia rozgrywa po pojawieniu się w twierdzy innych Czarnokrwistych, którzy opanowali miejsce i zniewolili wszystkich ludzi. Talon musi pogodzić się z dziedzictwem swojego plemienia i odkryć historię swojej rodziny, aby uratować swój świat.

Natomiast 4 lutego będziemy mieć telewizyjną premierę Wynnony Earp. Lubiany serial to fantastyka oscylujące w klimacie współczesnego westernu. Tytułowa bohaterka to wnuczka Wyata Earpa, która ma magiczny rewolwer z mocą odsyłania demonów do piekła. Oczywiście jest w tym większa historia, a całość jest okraszona dystansem i specyficznym humorem.

W środy o 22:00 będzie emitowane pasmo Potworne Wieczory. Wśród zapowiedzianych filmów są Mumia, Ostatni smok 3, Wściekłość Yeti i Wilkołak: Bestia wśród nas.

Natomiast w piątki o 22:00 będzie pasmo Noce Strachu, czyli kino grozy. Tutaj zapowiedziano takie tytuły jak 30 dni mroku, Głębia ciemności, Stłucz i Oczy zła.