BrzydUla 2 - odcinek 67 - recenzja

BrzydUla 2 zaczyna mieć problemy kreatywne na kilku polach. To może wydawać się nierealne, bo przecież mieli pomysły na rozwój postaci i określone cele, które chcą osiągnąć. Nowy odcinek po raz kolejny udowadnia, że twórcy nie wiedzą, co zrobić z Nadią i Bożenką. Pierwsza stała się dość specyficzna i nie ma związku z postacią, którą konsekwentnie budowano od początku sezonu. Gdy wszystkie karty zostały rzucone na stół, prysł czar Nadii, która zachowuje się coraz dziwniej - to, co było atutem postaci, kompletnie zanikło. Z Bożenką jest gorzej, bo rozwój jej wątku po kuriozalnym rozstaniu z Turkiem (notabene cały romans ani śmieszny, ani sympatyczny) jest pasmem głupot wywołujących konsternację. Odtwarzane są tu różne gatunkowe klisze i w zasadzie nic z tego nie wynika. Odkąd Bożenka jest w firmie, nie widzieliśmy prawdopodobnie ani razu, aby w ogóle pracowała, a pretensje do Adama, swojego zwierzchnika, ma non stop. Tak nie buduje się sympatii do postaci, bo efektem tych działań jest w najlepszym momencie obojętność.

Sytuacja w hotelu daje do myślenia, bo Huu ma coś za uszami i to aż nadto widać. Trudno powiedzieć, co Viola ukradła z pokoju i dlaczego koniecznie musiała zastąpić ją Gośka, ale ten odcinek wyraźnie sugeruje, że nic tu nie jest przypadkowe. Powiązanie pana Huu ze światkiem przestępczym jest najpewniejszym scenariuszem, a kwestia umowy z Febo i Dobrzański może okazać się najmniejszym problemem. Tylko jeśli nawet uda się wynegocjować ten kontrakt, istnieje ryzyko, że firma zostanie pralnią pieniędzy dla organizacji przestępczej, a to sugeruje dość ciekawy scenariusz na przyszłość.

BrzydUla 2 - odcinek 67

Mam problem z Violettą, która cały czas jest tą samą, mało rozgarniętą postacią. Gdy popatrzymy na resztę starych bohaterów, zauważymy, że każdy jakoś się zmienił, rozwinął i dojrzał, a ona ciągle jest taka sama. Jej powiedzonka nadal mają swój urok, a perypetie czasem są zabawne, jednak brak pomysłu na rozwój Violki jest męczący. Koniec końców samo jej zachowanie przestaje być takie fajne, gdy ciągle odtwarzane są te same schematy.

BrzydUla 2 kończy odcinek ciekawym cliffhangerem, który zapowiada emocje w 68. epizodzie. Czuć, że ta bezpośrednia konfrontacja z Huu pozwoli przejść serialowi na kolejny etap. Oby wraz z nim pojawiły się pomysł na niektóre postacie.