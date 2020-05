Outriders bez tajemnic. Twórcy zapraszają na stream z nowymi fragmentami rozgrywki

Square Enix

Outriders to nowa gra od polskiego studia People Can Fly, autorów m.in. Gears of War: Judgment i Bulletstorm. Ich kolejne dzieło będzie trzecioosobową strzelanką z system osłon, unikalnymi klasami postaci o różnych umiejętnościach, a także elementami RPG w postaci rozwoju zdolności, a także pozyskiwania coraz to lepszego wyposażenia.

Do tej pory otrzymaliśmy kilka całkiem obszernych materiałów na temat tej produkcji, ale na tym nie koniec. 28 maja o godzinie 18:00 rozpocznie się stream, na którym mamy zobaczyć jeszcze więcej - m.in. nowe lokacje, przeciwników i wyposażenie. Tego typu transmisje mają mieć charakter cykliczny i każdego miesiąca twórcy odkrywać będą kolejne karty.

Zobaczcie teaser, który zapowiada stream.

Samą prezentację będziecie zaś mogli obejrzeć od godziny 18:00 na oficjalnym profilu Square Enix w serwisie Twitch.

Outriders nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksa One i Xboksa Series X pod koniec tego roku.