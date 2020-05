Star Wars Battlefront 2 może być kolejną grą w czerwcowej ofercie PlayStation Plus

fot. EA

Sony tym razem podeszło w nieco inny sposób do ujawnienia oferty PlayStation Plus na czerwiec 2020 roku. Jedna z gier, Call of Duty: WWII, trafiła do abonentów tej usługi już pod koniec maja, ale nadal oficjalnie nie ujawniono drugiej produkcji, która dostępna będzie w ramach abonamentu. Możliwe jednak, że poznaliśmy ją za sprawą nieoficjalnego wycieku - ten wskazuje bowiem na to, że do subskrybentów trafi Star Wars Battlefront 2.

Ten przeciek zawdzięczamy reklamie, która przez chwilę dostępna była w sieci. Wideo zapowiada czerwcową ofertę i widać w niej właśnie Call of Duty: WW i Star Wars Battlefront 2. Materiał szybko zniknął z sieci, ale internautom udało się go zapisać, dzięki czemu jego kopię możecie zobaczyć poniżej.

Czy informacja ta się potwierdzi? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne - na oficjalne informacje nie będziemy musieli długo czekać, bo 1 czerwca zbliża się wielkimi krokami.