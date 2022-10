Overwatch 2 zaliczyło falstart. Gracze nie mogli wejść na serwery

fot. Blizzard Entertainment

Wiele gier sieciowych boryka się z problemami w okolicach premiery. Nie inaczej było w przypadku Overwatch 2, które zaliczyło sporą wpadkę. W grę nie dało się zagrać, bo gracze nie mieli możliwości wejścia na serwery. Frustracja była jeszcze większa przez fakt, że Blizzard zdecydował się wyjąć wtyczkę z prądem z pierwszej części - nie było więc możliwości uruchomienia nie tylko dwójki, ale też i jedynki.

Twórcy na Twitterze zaistniała sytuację tłumaczą atakami DDOS. Do pierwszego z nich miało dojść w nocy czasu polskiego, a rankiem serwery miały zostać zaatakowane ponownie. Internauci natomiast wytykają im, że takie "ataki" pojawiają się przy każdej premierze i wynikają raczej ze względu na nieprzygotowanie infrastruktury sieciowej na tak duże zainteresowanie tytułem - szczególnie, że tym razem dostępny jest on w modelu free to play.

