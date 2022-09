Overwatch 2 - kim jest Kiriko Kamori? Klimatyczne wideo przedstawia genezę nowej bohaterki

fot. Blizzard Entertainment

Kiriko Kamori będzie jedną z nowych grywalnych postaci w nadchodzącej grze Overwatch 2. Na polu bitwy jej rolą będzie leczenie oraz wspieranie sojuszników, ale jak zdradzili nam twórcy, może ona być również zaskakująco zabójcza w rękach wprawionych, celnych graczy.

Kim jednak tak naprawdę jest Kiriko i dlaczego dołączyła do walki? O tym możecie przekonać się z klimatycznego wideo, które pojawiło się na oficjalnym kanale marki na YouTubie. Zobaczcie materiał, który przedstawia genezę bohaterki.

Overwatch 2 zadebiutuje już 4 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Przypominamy, że gra, w przeciwieństwie do poprzedniczki, dostępna będzie w modelu free to play, a bohaterów będzie można odblokować w ramach przepustek sezonowych.