Overwatch - kiedy zostaną wyłączone serwery? Blizzard podał konkretny termin

fot. Activision Blizzard

Już jutro na rynku ukaże się gra Overwatch 2. W przeciwieństwie do pierwszej części, nowa produkcja będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. Oznacza to, że każdy z graczy zainteresowany jej sprawdzeniem, będzie mógł to zrobić bez żadnych opłat. Produkcja dostępna będzie na platformach PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jej debiut będzie jednocześnie wiązał się z zamknięciem serwerów pierwszej odsłony.

Gracze utracą możliwość rozgrywki w pierwszej części od jutra, 4 października, a konkretnie od godziny 18:00. Dokładnych powodów tej decyzji nie podano, ale można domyślać się, że ma to na celu zwiększenie zainteresowania graczy "dwójką".

Pierwszy Overwatch debiutował na rynku 6 lat temu, a więc jest to naprawdę dobra żywotność jak na przedstawiciela gatunku sieciowych strzelanek. Gra zebrała też bardzo dobre oceny w branżowych mediach. Sami zresztą pisaliśmy o niej w recenzji w następujący sposób:

Overwatch jeszcze przed premierą wzbudzał spore kontrowersje ze względu na to, że Blizzard postanowił wydać grę w pełnej cenie, zamiast postawić na biznesowy model free-to-play. Trzeba jednak przyznać, że deweloperzy stworzyli produkt dopracowany niemalże do granic możliwości, który sprawia mnóstwo frajdy, a przy tym jest w pełni grywalny już w momencie wsadzenia płyty do napędu – od razu dostajemy dostęp do wszystkich bohaterów i trybów gry, nie musimy bawić się w odblokowywanie czegokolwiek, a mikrotransakcje są kosmetyczne i w żaden sposób nie wpływają na rozgrywkę.

Czy Overwatch 2 odniesie taki sam sukces, jak jej poprzedniczka? Przekonamy się już niebawem.