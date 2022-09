Overwatch 2 z premierowym zwiastunem. Twórcy zapraszają do zabawy

fot. Blizzard Entertainment

Overwatch 2, sequel udanej sieciowej strzelanki z 2016 roku, doczekał się nowego, premierowego zwiastuna, który trafił do sieci na kilka dni przed premierą tej produkcji. Materiał przedstawia bohaterów oraz fragmenty z rozgrywki, ale nie zabrakło w nim również wzmianki o istotnej zmianie, czyli przejściu na model free to play. Gracze będą mogli bawić się za darmo, ale otrzymają też możliwość sięgnięcia do kieszeni, na przykład po to, by kupić przepustkę sezonową w wersji Premium.

Overwatch 2 - premiera już 4 października. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym tytule, to zapoznajcie się z naszą relacją z grupowego wywiadu z twórcami, w którego trakcie opowiedzieli oni między innymi o nowej bohaterce, Kiriko i zmianach w balansie rozgrywki.