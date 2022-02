Ozark - ogłoszono datę premiery 2. części 4. sezonu. Jest teaser

Netflix

Ozark to popularny i nagradzany serial dramatyczny platformy Netflix, który zbliża się do finału. Ogłoszono, że 2. część ostatniego, 4. sezonu zadebiutuje w serwisie 29 kwietnia 2022 roku. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź finałowych odcinków. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Stworzony przez Billa Dubuque i Marka Williamsa, Ozark to dramat, który śledzi podróż rodziny Byrde'ów z normalnego życia na przedmieściach Chicago do niebezpiecznego kryminalnego przedsięwzięcia w Ozark w stanie Missouri.

Ozark - teaser sezonu 4B

W obsadzie finałowej odsłony znajdują się Jason Bateman , Laura Linney , Alfonso Herrera, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd i Joseph Sikora. Veronica Falcón, Ali Stroker i Bruce Davison zadebiutowali w 1. części 4. sezonu. Chris Mundy pełni funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego 4. sezonu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.