Daredevil, Jessica Jones i inni z Netflixa do Disney+. Jest data premiery

fot. Netflix

W lutym 2022 roku informowaliśmy, że seriale Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Marvel’s The Punisher, Marvel’s Jessica Jones oraz The Defenders znikną z Netflixa wraz z końcem lutego. Wówczas spekulowano, że tytuły wpadną do Disney+ i teraz platforma streamingowa oficjalnie i otwarcie to potwierdziła. Doniesienia pochodzą z informacji prasowej kanadyjskiego Disney+. Premiera w platformie w krajach, w których jest ona dostępna, odbędzie się 16 marca 2022 roku. Ledwo dwa tygodnie po usunięciu z Netflixa.

Ważny jest szczegół, że te seriale nie będą w otwartym dla młodszych widzów Disney+, ale w zawartej tam usłudze Star, w której są produkcje skierowane do dorosłych na czele z Deadpoolem. Na razie nie wiadomo, gdzie seriale trafią w Stanach Zjednoczonych, bo ta premiera dotyczy rynków poza USA.

Netflix - dlaczego platforma straciła seriale Marvela?

Chociaż te seriale Marvela były określane jako Netflix Originals tak do końca nie było. Marvel i ABC Studios robiło je dla Netflixa, ale od samego początku umowy było otwarcie mówione, że mają oni prawa do tych produkcji na określony czas, nie na zawsze. Licencja wygasła i dlatego te tytuły zostają przeniesione do Disney+.

