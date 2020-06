Ozark - Netflix zapowiada finałowy sezon serialu

fot. Netflix

Ozark to uznany serial platformy Netflix, które do tej pory doczekał się trzech sezonów, które zdobyły łącznie 14 nominacji do nagród Emmy (zamienione na dwie statuetki) oraz dwie do Złotego Globu. Streamingowy gigant ogłosił oficjalnie, że produkcja została przedłużona na 4. serię, która zarazem będzie finałową odsłoną dramatu. Ponadto ostatni sezon zostanie wypuszczony w dwóch częściach. Będzie on liczył 14 odcinków, które zostaną podzielone na mniejsze serie po 7 epizodów. Netflix nie podał daty premiery pierwszej części finałowej odsłony.

fot. Netflix

Fabuła serialu skupia się na rodzinie Byrde’ów, którzy wiodą zupełnie zwyczajne życie zupełnie zwykłej rodziny. Marty Byrde (Jason Bateman) poza pracą doradcy finansowego, zajmuje się także praniem pieniędzy dla jednego z największych karteli narkotykowych. Gdy sprawy zaczynają się komplikować, Marty rezygnuje z dostatniego życia w Chicago i przeprowadza się z rodziną do słynącej z pięknych jezior Krainy Ozarks w spokojnym Missouri.