Pacific Rim 2 według Guillermo del Toro był totalnie innym filmem. Reżyser zdradza

Nowe informacje o oryginalnej wizji na Pacific Rim 2 wyciągnął od Guillermo del Toro portal Collider. Okazuje się, że reżyser planował sequel, a nawet sam napisał scenariusz. Czemu nie został on zrealizowany?

Okazuje się, że gdy seria Pacific Rim zmieniła dystrybutora, wyrzucili oni scenariusz Del Toro do kosza i przekazali projekt Stevenowi S. DeKnightowi, który zrobił krytykowany film pod tytułem Pacific Rim: Rebelia. Filmowiec nie wykorzystał niczego z wizji Del Toro, tworząc nowy scenariusz z Jonem Spaihtsem.

Źródło: Universal Pictures

Pacific Rim 2 według Del Toro

Reżyser opowiada, że czarnym charakterem w jego wizji była facet, który stworzył coś, co można nazwać Internetem 2.0. Wszystkie jego patenty pojawiły się u niego jednego ranka i w trakcie filmu dowiedzielibyśmy się, że dostał je od istot, które wysłali potwory na Ziemię w pierwszej części.

Okazuje się, że ci pozornie źli tej historii pochodzą z bardzo dalekiej przyszłości, więc w grę wchodziły podróże w czasie. Sam Del Toro mówi o tysiącach lat. Chcą terraformować Ziemię, aby ją ponownie zasiedlić, bo to jest ich szansa na przetrwanie. Okazuje się, że to nie są kosmici, tylko ludzie w specjalnych egzoszkieletach, przez które wyglądają jak istoty pozaziemskie. To dla reżysera zbudowałoby interesujący paradoks całej historii.

Filmowiec dodał też, że w centrum byłaby postać Mako grana przez Rinko Kikuchi. Postać, która w kinowym sequelu pełniła rolę epizodyczną i szybko została uśmiercona.

Niestety, ale nigdy nie dowiemy się, czy Pacific Rim 2 według Del Toro byłby ostatecznie lepszym filmem. Po klapie sequela nikt nie ma planów wracać i realizować potencjalnej trzeciej części.

