Pad Xbox Series X/S dogada się ze sprzętem Apple

Źródło: Microsoft

Pad Xbox Series X/S w teorii niezbyt różni się od tego, który od lat jest wykorzystywany przez posiadaczy konsoli Xbox One. Zmiany pomiędzy kolejnymi generacjami tego sprzętu mają raczej marginalny charakter. Mimo to posiadacze iSprzętów mają dziś z nimi pewien problem. Pady do Xboxa One można bezproblemowo sparować z iPadem bądź iPhone’em, ale te z nowszej generacji nie są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi od Apple. Próba połączenia kontrolera kończy się fiaskiem.

Na szczęście Apple we współpracy z Microsoftem pracuje nad łatką, która rozwiąże ten problem. Co ciekawe w kodzie iOS-a 14.3 w wersji beta znalazły się także wzmianki sugerujące wdrożenie sterowników dla DualSense’a z konsoli PlayStation 5. Choć nie wiadomo, kiedy wspomniana aktualizacja trafi do konsumentów, można podejrzewać, że to wraz z jej debiutem iSprzęty zostaną w pełni przystosowane do współpracy nową generacją konsol.

Zobacz także:

Te informacje mogą okazać się szczególnie istotne dla graczy zainteresowanych cloud gamingiem. GeForce NOW doczekał się wszak swojej webowej odsłony na iOS-a, a na początku 2021 roku ma zadebiutować xCloud przystosowany do odpalania na przeglądarce Safari. Wówczas podpięcie kontrolera Xbox Series X/S do iPhone’a bądź iPada pozwoli w pełni cieszyć się grami odpalanymi w chmurze.