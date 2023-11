Pageboy: przeczytaj fragment autobiografii Elliota Page'a

fot. youtube / Entertainment Tonight

W zeszłym tygodniu ukazała się autobiografia Elliota Page'a zatytułowana Pageboy. Wydawnictwo Marginesy udostępniło jej fragment książki Pageboy w przekładzie Adama Pluszki.

Fragment znajdziecie poniżej, pod opisem i okładką książki. Miłej lektury.

Pageboy - opis i okładka książki

Pageboy - fragment książki

Babcia nadal mieszkała w domu, w którym dorastał mój ojciec. Niewielki, piętrowy, z trzema sypialniami i białym sajdingiem. Za domem rozciągał się las, niekończący się las. Po drugiej stronie ulicy znajdował się sklep wielobranżowy mojego dziadka, Page’s Store. Nadal działa, chociaż nie jestem pewien, jak się teraz nazywa. Dodali dystrybutor paliwa.

Sypialnie na piętrze były połączone garderobą, którą przechodziło się z jednego pokoju do drugiego. Jako dziecko uciekałem tam, wskakując do wyimaginowanego wymiaru przez drzwi tak małe, jakby zaprojektowano je dla mnie. Pociągałem łańcuszek przy gołej żarówce, oświetlając cały asortyment skarbów. Wszystko wyglądało bardzo filmowo. Przeglądałem pudełka z nabojami, lustrowałem je z przymkniętymi oczami jak jubiler, zafascynowany tym, że coś tak maleńkiego może zabić jelenie, które widywałem przebiegające przez las. Ich stoickie ciała kołyszą się, pozornie zbyt wspaniałe, by paść od tak małej rzeczy.

– Dennis, co zrobisz, jeśli Ellen okaże się lesbą? – zapytała babcia mojego ojca, gdy siedzieliśmy na jej oszklonej werandzie. Jej głos miał ten sam ostry ton, którego używała, kiedy mówiła rasistowskie rzeczy. Jak na ironię rodem z piosenki Alanis Morrisette, była to ta sama babcia, która dała mi niedźwiedzia z tęczowymi łapami i uszami, kiedy się urodziłem.

Miałem wtedy szesnaście lat i niedawno ogoliłem głowę na potrzeby filmu. Grali Toronto Blue Jays – bejsbol był jej ulubionym sportem, Blue Jays ukochaną drużyną. A może Red Soxs z Bostonu? To był jeden z ostatnich momentów, kiedy widziałem babcię przed jej śmiercią. Ciekawe, co by teraz pomyślała o swoim wnuku, gdyby nadal żyła? Wątpię, czy ponownie wybrałaby tęczę. Niektórzy jednak się zmieniają.

