Painkiller - Netflix i twórca Narcosa stworzą serial o uzależnieniu od leków

Painkiller będzie serialem limitowanym od Netflixa. Za produkcję odpowiedzialni będą Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster (Transparent). Producentem wykonawczym będzie Eric Newman (Narcos), zaś reżyserem Peter Berg (Pozostawieni).

Historia skupi się na początkach kryzysu opioidowego i rosnącego uzależnienia od leków przeciwbólowych w Stanach Zjednoczonych. Wśród materiałów pomocnych w powstawaniu produkcji jest między innymi artykuł The New Yorker pt. The Family That Built an Empire of Pain oraz książka Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, której autorem jest zdobywca Pulitzera, Barry Meier. Autorzy tych dzieł są wśród konsultantów serialu.

Na razie brak informacji o obsadzie oraz dacie premiery. całość ma liczyć osiem odcinków.