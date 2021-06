Skazana - wiemy, kiedy zadebiutuje nowy serial Player Original

Skazana Agata Kulesza to nowy serial Player Original, w którym główną rolę gra. Ogłoszono kiedy produkcja zadebiutuje w serwisie. Okazuje się, że serial będzie miał swoja premierę w sierpniu.

Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości?