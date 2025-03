Rachel Zegler jest narcystyczna? Syn producenta Śnieżki nie pozostawia suchej nitki

fot. Disney

Śnieżka nie radzi sobie najlepiej - zarówno w kinach, jak i mediach społecznościowych. Po kiepskim weekendzie otwarcia w box office prestiżowy portal Variety opublikował obszerny artykuł ujawniający burzliwe kulisy promocji disneyowskiego remake'u (streściliśmy to dla Was w tym tekście). Dziennikarka wspomniała m.in. o sytuacji, w której producent Marc Platt przyleciał do Nowego Jorku, by poprosić Rachel Zegler o usunięcie swojego wpisu dotyczącego Palestyny. Ostatecznie post pozostał na jej koncie na platformie X. Syn Platta, Jonah, odniósł się do tego na swoim Instagramie.

Śnieżka - syn producenta komentuje postawę Rachel Zegler

Jeden z internautów stwierdził, że próba kontrolowania postów Rachel Zegler przez Marca Platta była "cholernie przerażająca". W odpowiedzi Jonah postanowił zabrać głos, publikując (już usunięty) wpis na swoim Instagramie.

- Naprawdę chcesz to robić? Tak, mój tata, producent ogromnej własności intelektualnej Disneya, w której w grę wchodzą setki milionów dolarów, musiał opuścić rodzinę i przelecieć przez cały kraj, aby udzielić reprymendy swojej 20-letniej pracowniczce za wciąganie swoich osobistych poglądów politycznych w środek promocji filmu, na który podpisała wielomilionowy kontrakt i na którym miała zarabiać oraz robić rozgłos.

Syn Platta stwierdził, że działania Zegler "zaszkodziły box office Śnieżki", a wolność słowa nie oznacza braku konsekwencji za swoje wypowiedzi w środowisku pracowniczym. Dodał również, że komentarze aktorki mogły zaszkodzić całej obsadzie, ekipie produkcyjnej i innym pracownikom, których los zależy od sukcesu filmu. Na końcu podsumował sprawę słowami: "Narcymu nie można rozpieszczać ani do niego zachęcać".

Komentarz Platta wywołał dyskusję wśród internautów, dzieląc ich na dwie grupy. Część poparła jego stanowisko, jednak jeszcze więcej osób nie przestaje wspierać Zegler od czasu publikacji raportu Variety. Wśród nich znalazła się m.in. Melissa Barrera, która zauważyła, że autorką artykułu jest Tatiana Siegel - ta sama dziennikarka, która wcześniej stworzyła tekst na jej temat po tym, jak została zwolniona z Krzyku 7 za wyrażenia wsparcia dla Palestyny.

Śnieżka - film jest już dostępny w kinach.

