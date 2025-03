Gwiazda Outer Banks tym razem stanie za kamerami! Gdzie odbędzie reżyserski debiut?

Netflix / Courtesy Everett Collection

I Told the Sunset About You to nadchodzący film z gatunku coming-of-age, który jest debiutem reżyserskim Chase'a Stokesa. Aktor opiera projekt na własnej, oryginalnej koncepcji, a producentami są Steve Barnett, Alan Powell i Vicky Patel za pośrednictwem Monarch Media.

I Told the Sunset About You – co wiadomo?

Nadchodząca produkcja to współczesny romantyczny thriller w stylu Bonnie i Clyde o niespokojnej lokalnej kelnerce, która tkwi w monotonnym rytmie życia, aż do momentu, gdy spotyka Jamesona – cichego wędrowca przejeżdżającego w drodze na wybrzeże Pacyfiku. Ich nieoczekiwane połączenie prowadzi do spontanicznej podróży na zachód, w trakcie której podejmują ryzykowne decyzje, zmieniające ich życie na zawsze.

Tak o swojej nowej roli w filmowym środowisku opowiedział sam Chase Stokes.

Jestem bardzo podekscytowany, że zespół Monarch dał mi możliwość rozwijania mojej miłości do kina nie tylko przed kamerą. Zawsze marzyłem o tym, by zasiąść na fotelu reżysera i opowiadać historie z tej perspektywy, dlatego cieszę się, że mogę kontynuować tę współpracę ze Steve’em, Alanem i Vicky. Chcę nadal udowadniać swoją wszechstronność w tej branży i jestem niezwykle wdzięczny, że dostrzegli moją wizję tego filmu oraz uwierzyli we mnie, powierzając mi jego realizację.

Na razie nie znamy jeszcze daty rozpoczęcia zdjęć, obsady ani przybliżonej premiery filmu.