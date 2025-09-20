Przeczytaj w weekend
Żyleta powraca! Pamela Anderson szykuje serial

Żyleta z lat 90. wraca w nowej odsłonie. Pamela Anderson, która zagrała w filmie na podstawie komiksów Dark Horse, założyła własne studio i właśnie tam powstanie serialowa adaptacja. To pierwszy projekt, który ma otworzyć działalność jej firmy produkcyjnej.
Adam Siennica
Tagi:  żyleta 
Żyleta fot. materiały prasowe
And-Her-Sons Productions to firma produkcyjna, którą Pamela Anderson założyła ze swoimi synami Brandonem Thomasem Lee i Dylanem Jaggerem Lee. Ogłoszono, że ich pierwszym projektem będzie serial oparty na komiksie ze stajni Dark Horse Comics pod tytułem Barb Wire. W 1996 roku Anderson zagrała główną rolę w kinowej adaptacji tego komiksu, która nosiła tytuł Żyleta.

Barb Wire - o czym serial?

Historia ma się skupić na tytułowej bohaterce Barbarze Kopetski, która jest najtwardszą łowczynią nagród w Steel Harbor. Ma arsenał broni, umiejętności, motocykl i swój ostry charakter - zamierza za odpowiednią cenę wprowadzić sprawiedliwość.

Poinformowano, że Pamela Anderson nie zamierza ponownie zagrać głównej postaci, ale projekt jest na zbyt wczesnym etapie, by wykluczyć jej udział w jakiejś roli. Celem jest stworzenie czegoś innego niż kinowy film.

Przypomnijmy, że komiks powstał w 1993 roku i szybko doczekał się filmowej adaptacji. Serial będzie produkowany przez Mike’a Richardsona i Keitha Goldberga - obaj reprezentują Dark Horse. Anderson i jej syn Brandon będą pełnić rolę producentów wykonawczych.

Warto dodać, że Pamela Anderson niedawno powróciła na ekrany z przytupem - najpierw doceniana i nagradzana rola w The Last Showgirl, a potem dobrze oceniany występ w komedii Naga broń. Aktorka angażuje się też w kolejne nietypowe projekty.

Źródło: deadline.com

Powiązane filmy

3,6

1996
Żyleta
Żyleta Sci-Fi
Powiązane osoby

