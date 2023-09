Paper Mario: The Thousand-Year Door powraca! Świetnie oceniana gra trafi na Nintendo Switch

fot. Nintendo

Reklama

Podczas wrześniowego Nintendo Direct nie zabrakło pewnych niespodzianek, a największą z nich zostawiono na sam koniec wydarzenia. To właśnie wtedy zapowiedziano, że na Nintendo Switch pojawi się odświeżone wydanie Paper Mario: The Thousand-Year Door, a więc świetnie ocenianej gry RPG, która zadebiutowała w 2004 roku na konsoli GameCube. Tytuł ten zebrał naprawdę wysokie oceny i może pochwalić się średnią not krytyków na poziomie 87/100 w serwisie Metacritic oraz wynikiem 9.0 od użytkowników.

W "nowym" Paper Mario: The Thousand-Year Door nie zabraknie pewnych zmian. Wspomniano między innymi o usprawnionej oprawie graficznej, z której wycinkiem możecie zapoznać się na poniższym zwiastunie. Gra ma pojawić się na Nintendo Switch w 2024 roku, ale konkretny termin premiery nie został jeszcze ujawniony.

Paper Mario: The Thousand-Year Door - zwiastun gry (Nintendo Switch)