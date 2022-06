Parada serc - polski film Netflixa w TOP 10 tygodnia. Globalna popularność

fot. Netflix

Netflix co tydzień wrzuca do sieci statystyki popularności tytułów w skali światowej. W okresie 13-19 czerwca 2022 roku znów wysoko na liście znalazł się polski film, więc widać, że widzowie poza granicami naszego kraju chętnie je sprawdzają. Tym razem chodzi o komedie romantyczną Parada serc, która zanotowała 12,4 mln godzin obejrzanych przez widzów. W zestawieniu filmów nieanglojęzycznych to dało polskiej produkcji 3. miejsce.

TOP 10 - filmy nieanglojęzyczne tygodnia

Pamiętajmy, że jest to zestawienie w skali globalnej, więc nie wszystkie tytuły mogą być dostępne w Polsce.

10. Belzebuth - 1,8 mln godzin

Nie jest to pierwszy polski film, który cieszy się popularnością. W ostatnich miesiącach co chwilę rodzime tytuły trafiają do TOP 10 w skali globalnej i znajdują się tam kilka tygodni. Można tu wymienić między innymi takie tytuły jak Poskromienie złośnicy, Furioza, 365 dni oraz 365 dni: Ten dzień.