Wonder Woman w DCU bez Gal Gadot. James Gunn potwierdza

Fan zwrócił się do Jamesa Gunna w mediach społecznościowych w kwestii plotki z 4Chana (źródła, którego nikt nie traktuje na serio), w której mowa jest o pojawieniu się Wonder Woman w serialu DCU pod tytułem Creature Commandos. Założył on, że aktorka do tej postaci jeszcze nie została obsadzona. James Gunn potwierdził jego słowa, więc oznacza to, że jednak Gal Gadot nie będzie w gronie osób, które ponownie zagrają postacie z poprzedniego uniwersum.

DCU z nową Wonder Woman

Jako że Wonder Woman w serialu animowanym ma zostać zagrana przez inną aktorkę, to oznacza, że Gal Gadot nie powróci. ponieważ gdy James Gunn i Peter Safran ogłaszali pierwsze szczegóły uniwersum DCU, mówili, że aktorzy zatrudniani do gier czy animacji DCU będą też występować w wersji aktorskiej.

Mamy już pierwszy przykład, ponieważ Frank Grillo najpierw wystąpił w postaci Ricka Flagga Sr. w Creature Commandos, a potem zobaczymy go w wersji aktorskiej w 2. sezonie Peacemakera.

Data premiery serialu Creature Commandos nie jest znana. Do tej pory z poprzedniego uniwersum została potwierdzona Viola Davis jako Amanda Waller oraz postacie z Peacemakera, co zostanie wyjaśnione w 2. sezonie serialu.