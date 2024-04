Aang: The Last Airbender - ujawniono obsadę. Gwiazda Strażników Galaktyki zagra złoczyńcę

Źródło: Marvel

Paramount na wydarzeniu CinemaCon ogłosiło, kto zagra w pierwszej części filmowej trylogii ze świata Avatara, roboczo nazwanej Aang: The Last Airbender. Dave Bautista (Strażnicy Galaktyki, Pukając do drzwi, Diuna) wcieli się w złoczyńcę, a Eric Nam (amerykańsko-koreański piosenkarz i celebryta) wystąpi jako Aang. Oprócz nich w obsadzie głosowej są także Dionne Quan, Jessica Matten i Roman Zaragoza.

Aang: The Last Airbender - co wiemy?

Aang: The Last Airbender - o czym opowiada film?

Aang: The Last Airbender to nowa animacja ze świata Avatara. Projekt w dużej mierze jest owiany tajemnicą i wciąż nie poznaliśmy szczegółów fabuły. Wiemy natomiast, że wszystkie trzy części filmowej trylogii będą opowiadać samodzielne historie.

Aang: The Last Airbender - kto reżyseruje?

Lauren Montgomery, autorka scenorysów do oryginalnej animacji Awatar: Legenda Aanga i sequela Legenda Korry, jest reżyserką Aang: The Last Airbender.

Aang: The Last Airbender - kiedy premiera?

Aang: The Last Airbender wejdzie do kin 10 października 2025 roku.

