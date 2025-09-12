Wielkie roszady w Hollywood. Warner Bros. Discovery bliskie przejęcia!

fot. materiały prasowe

Reklama

W Hollywood dochodzi ostatnio do wielkich przetasowań. Nie tak dawno temu Skydance zakupiło Paramount Global za 8.4 mld dolarów, a teraz Paramount Skydance ostrzy sobie zęby na inną legendarną wytwórnię.

Pierwsze oficjalne spojrzenie na Dooma w Avengers: Doomsday! Marvel pokazał złoczyńcę

Mowa o Warner Bros. Discovery, które w ostatnich latach borykało się z paroma problemami finansowymi. Plotki o możliwym zakupie przez większe studio to żadna nowość i pojawiały się już parę lat temu. Mówiło się wówczas m.in. o Disneyu. Zdaniem The Wall Street Journal to jednak Paramount Skydance jest najbliżej złożenia formalnej oferty. Od kiedy ta wiadomość pojawiła się w sieci, akcje Warnera na giełdzie spadły o 30%, z kolei potencjalny nabywca zyskał 7%.

The Wall Street Journal informuje, że Paramount Skydance jest zainteresowane całym pakietem. Oznacza to zakup wszystkich filmowych franczyz należących do Warnera, samej wytwórni, jej studia filmowego w Hollywood, a także HBO czy HBO Max. Oznacza to, że nowo-narodzone DC Studios również przeszłoby pod skrzydła nowego szefostwa.

W sieci pojawiły się już głosy sprzeciwu, a sytuację porównano do momentu, gdy 20th Century Fox zakupił Disney. Jeden z analityków box office, Jeff Bock, podaje, że kiedyś studio na rok pokazywało piętnaście nowych filmów. Po przejęciu Disneya liczba ta spadła do pięciu. Paramount zdecydowanie może skorzystać z tego przejęcia, ale na razie trudno powiedzieć, czy byłby to ruch dobry dla całej branży i samego Warnera.