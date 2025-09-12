Wielkie roszady w Hollywood. Warner Bros. Discovery bliskie przejęcia!
Z mediów coraz więcej informacji napływa o potencjalnym zakupie Warner Bros. Discovery przez nowe Paramount Skydance. Czym dokładnie jest zainteresowany kupiec i co to może oznaczać?
W Hollywood dochodzi ostatnio do wielkich przetasowań. Nie tak dawno temu Skydance zakupiło Paramount Global za 8.4 mld dolarów, a teraz Paramount Skydance ostrzy sobie zęby na inną legendarną wytwórnię.
Pierwsze oficjalne spojrzenie na Dooma w Avengers: Doomsday! Marvel pokazał złoczyńcę
Mowa o Warner Bros. Discovery, które w ostatnich latach borykało się z paroma problemami finansowymi. Plotki o możliwym zakupie przez większe studio to żadna nowość i pojawiały się już parę lat temu. Mówiło się wówczas m.in. o Disneyu. Zdaniem The Wall Street Journal to jednak Paramount Skydance jest najbliżej złożenia formalnej oferty. Od kiedy ta wiadomość pojawiła się w sieci, akcje Warnera na giełdzie spadły o 30%, z kolei potencjalny nabywca zyskał 7%.
The Wall Street Journal informuje, że Paramount Skydance jest zainteresowane całym pakietem. Oznacza to zakup wszystkich filmowych franczyz należących do Warnera, samej wytwórni, jej studia filmowego w Hollywood, a także HBO czy HBO Max. Oznacza to, że nowo-narodzone DC Studios również przeszłoby pod skrzydła nowego szefostwa.
W sieci pojawiły się już głosy sprzeciwu, a sytuację porównano do momentu, gdy 20th Century Fox zakupił Disney. Jeden z analityków box office, Jeff Bock, podaje, że kiedyś studio na rok pokazywało piętnaście nowych filmów. Po przejęciu Disneya liczba ta spadła do pięciu. Paramount zdecydowanie może skorzystać z tego przejęcia, ale na razie trudno powiedzieć, czy byłby to ruch dobry dla całej branży i samego Warnera.
Źródło: comicbookmovies.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1960, kończy 65 lat