Pierwsze oficjalne spojrzenie na Dooma w Avengers: Doomsday! Marvel pokazał złoczyńcę
Wszystko wskazuje na to, że Marvel po raz pierwszy zaprezentował, jak będzie wyglądał Doktor Doom w filmie Avengers: Doomsday. Oto oficjalne spojrzenie na złoczyńcę MCU, w którego w przyszłorocznej produkcji wcieli się Robert Downey Jr.
Jeśli zajrzycie teraz do sieci, szybko zorientujecie się, że fani Marvela są w niej nadzwyczaj aktywni. Wszystko przez fakt, że Dom Pomysłów najprawdopodobniej umożliwił pierwsze spojrzenie na Doktora Dooma, głównego złoczyńcę przyszłorocznego Avengers: Doomsday, którego zagra Robert Downey Jr. Choć potwierdzenia ze strony Domu Pomysłów jeszcze nie ma, amerykańskie portale popkulturowe przeprowadziły śledztwo, z którego płynie następujący wniosek: to oficjalny wizerunek antagonisty.
Grafika pojawiła się na odbywających się właśnie w chińskim Szanghaju targach Walt Disney Studios Marketing Expo. W przeciwieństwie do materiału Alexa Rossa sprzed kilku miesięcy, wygląd Dooma tym razem nie pochodzi z żadnego komiksu. To zupełnie nowa praca z niespotykanym w powieściach graficznych kształtem rękawic, kolczugi i pasa, które tylko na poziomie inspiracji przywodzą na myśl serie Avengers i New Avengers autorstwa Jonathana Hickmana.
Internauci przypominają też, że całkiem niedawno po sieci krążył podobny baner przedstawiający Spider-Mana. Choć wielu odbiorców wzięło wizerunek za tymczasowy, w rzeczywistości idealnie pokrywa się on z tym, jak Pajączek będzie prezentował się w Całkiem nowym dniu. Spójrzcie sami:
Avengers: Doomsday - pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma
Część komentatorów zwraca uwagę na symbole na naramiennikach, które budzą dość wyraźne skojarzenia ze światem magii.
Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU
60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: X/comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1949, kończy 76 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1970, kończy 55 lat