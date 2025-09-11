Reklama
Pierwsze oficjalne spojrzenie na Dooma w Avengers: Doomsday! Marvel pokazał złoczyńcę

Wszystko wskazuje na to, że Marvel po raz pierwszy zaprezentował, jak będzie wyglądał Doktor Doom w filmie Avengers: Doomsday. Oto oficjalne spojrzenie na złoczyńcę MCU, w którego w przyszłorocznej produkcji wcieli się Robert Downey Jr.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Doktor Doom - Avengers: Doomsday John Giang/Marvel
Jeśli zajrzycie teraz do sieci, szybko zorientujecie się, że fani Marvela są w niej nadzwyczaj aktywni. Wszystko przez fakt, że Dom Pomysłów najprawdopodobniej umożliwił pierwsze spojrzenie na Doktora Dooma, głównego złoczyńcę przyszłorocznego Avengers: Doomsday, którego zagra Robert Downey Jr. Choć potwierdzenia ze strony Domu Pomysłów jeszcze nie ma, amerykańskie portale popkulturowe przeprowadziły śledztwo, z którego płynie następujący wniosek: to oficjalny wizerunek antagonisty. 

Grafika pojawiła się na odbywających się właśnie w chińskim Szanghaju targach Walt Disney Studios Marketing Expo. W przeciwieństwie do materiału Alexa Rossa sprzed kilku miesięcy, wygląd Dooma tym razem nie pochodzi z żadnego komiksu. To zupełnie nowa praca z niespotykanym w powieściach graficznych kształtem rękawic, kolczugi i pasa, które tylko na poziomie inspiracji przywodzą na myśl serie Avengers i New Avengers autorstwa Jonathana Hickmana.

Internauci przypominają też, że całkiem niedawno po sieci krążył podobny baner przedstawiający Spider-Mana. Choć wielu odbiorców wzięło wizerunek za tymczasowy, w rzeczywistości idealnie pokrywa się on z tym, jak Pajączek będzie prezentował się w Całkiem nowym dniu. Spójrzcie sami:

Avengers: Doomsday - pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma

Avengers: Doomsday - pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma

arrow-left
Avengers: Doomsday - pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma
Źródło:
arrow-right

Część komentatorów zwraca uwagę na symbole na naramiennikach, które budzą dość wyraźne skojarzenia ze światem magii. 

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.

arrow-left
60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.
fot. Marvel
arrow-right

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
