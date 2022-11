Niskobudżetowy hit kina klasy B powraca: ksiądz-dinozaur zmierzy się z mordercą na festiwalu płodności

Fot. Materiały prasowe

The VelociPastor to niskobudżetowy horror klasy B, który stał się internetowym fenomenem dzięki chwytliwemu tytułowi i absurdalnej fabule, w której prostytutka i duchowny, zamieniający się w dinozaura, walczą z przestępczością i wojownikami nindża. Choć rozmowy o sequelu trwają od 2020 roku, to wreszcie pojawiła się ważna aktualizacja na temat filmu: ujawniono fabułę, a twórcy uruchomili kampanię na Kickstarterze, której celem jest zebranie 275 tysięcy dolarów, czyli ponad milion polskich złotych. Będzie trwać do 11 listopada 2022 roku.

VelociPastor 2 - fabuła. Dinozouar-pastor vs zamaskowany morderca

W sequelu powrócimy do Douga, katolickiego księdza, który zaczął się zmieniać w dinozaura dzięki starożytnemu chińskiemu artefaktowi, a także Carol, prostytutki, która przekonała go do użycia swojej nowej umiejętności w walce z przestępczością. Bohaterowie tym razem przeniosą się do Włoch, Mediolanu, gdzie będą musieli rozwiązać zagadkę serii morderstw na Włoskim Festiwalu Płodności. Są także sowieccy szpiedzy i Interpol. Kim jest zamaskowany tajemniczy morderca?

VelociPastor

VelociPastor 2 - szczegóły

Jesse Gouldsbury, który wyprodukował pierwszą część, wyreżyseruje sequel na podstawie scenariusza, który napisał z Brendanem Steerem (twórcą oryginału). Oboje będą producentami u boku aktorów, wcielających się w głównych bohaterów: Gregory'ego Jamesa Cohana i Alyssy Kempinski.