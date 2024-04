Parasyte: The Grey - kim jest postać z ostatnich sekund finału? Fani anime doskonale ją znają

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Każdy, kto zna mangę i anime Parasyte: The Maxim, wie, że aktorski serial Netflixa nie ma tych samych bohaterów i został osadzony w Korei Południowej, nie w Japonii. Okazuje się, że pomimo tej decyzji fabuła produkcji Netflixa Parasyte: The Grey jest jednak związana z tą oryginalną.

Parasyte: The Grey - kim jest postać z ostatnich sekund finału?

W ostatnich sekundach serialu aktorskiego pojawia się Shinchi Izumi. Jest to bohater mangi i anime, czyli oryginalnej historii, na podstawie której powstała produkcja Netflixa. Podobnie, jak Su-in, Izumi jest mutantem, który żyje w symbiozie ze swoim pasożytem. W jego przypadku jest to jednak jeszcze bardziej specyficzne, ponieważ znajduje się on... w jego prawej ręce. Stąd też reżyser sprytnie i sugestywnie dał zbliżenie na jego rękę, gdy wyciągnął ją, by przywitać się z szefową jednostki do walki z pasożytami. Jest to oczywiście zapowiedź tego, że możemy zobaczyć w potencjalnym 2. sezonie.

fot. Netflix

W mandze oraz w anime Shinchi Izumi jest nastolatkiem, którego chce opanować pasożyt później dostający imię Migi. Nie wyszło mu wejście do mózgu przez ucho, więc został w jego ręce. Początkowo się nienawidzili, a trakcie rozwinęli relację czasem porównywaną przez fanów do tej z Marvela - czyli Venoma z Eddie'em Brockiem. Z czasem połączyła ich głęboka więź. W serialu aktorskim Izumi jest wyraźnie starszy, ale kwestia zbliżeń na rękę sugeruje, że aspekt umiejscowienia Migiego nie ulegnie zmianie.

Parasyte: The Grey jest obecny w Netflixie. Na razie nie podjęto decyzji o ewentualnym 2. sezonie. Serial anime również jest dostępny w serwisie.