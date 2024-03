Parasyte: The Grey - teaser koreańskiego serialu od twórcy Zombie Express. Pasożyty z kosmosu jakich jeszcze nie było

fot. Netflix

Parasyte: The Grey to nowy serial aktorski Netflix wyprodukowany w Korei Południowej. Oparty jest on na mandze Parasyte: The Maxim autorstwa Hitoshiego Iwaakiego z 1989 roku. Potem dostała ona adaptację anime pod tym samym tytułem, która jest dostępna w Netflixie i osiągnęła wielką popularność.

Za sterami serialu aktorskiego stoi Yeon Sang-ho, reżyser znany z takich hitów jak Zombie express czy serialu Netflixa Hellbound. Ryu Yong-jae napisał scenariusze. Reżyser podjął też decyzję, by w swoim stylu ukazać pasożyty i ich wykorzystanie ludzkiego ciała w inny sposób, niż w pierwowzorze. Jak zawsze, zaskakuje swoimi wizualnymi pomysłami. Takich pasożytów jeszcze nie widzieliśmy.

Parasyte: The Grey - zwiastun

Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey - opis fabuły

Niezidentyfikowane pasożyty brutalnie przejmują ludzkie ciała i zyskują władzę. Ludzkość musi ruszyć do walki z narastającym zagrożeniem.

W obsadzie są Koo Kyo-hwan (D.P., Kingdom: Ashin of the North, Kill Boksoon), Lee Jung-hyun (Limit, Decision to Leave, Night of the Undead), Kwon Hae-hyo (D.P., Forecasting Love and Weather, Peninsula) oraz Kim In-kwon (The Cursed: Dead Man’s Prey, The Battle of Jangsari).

Parasyte: The Grey - premiera 5 kwietnia w Netflixie.