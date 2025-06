Pixar nie robił tego od 20 lat. Fani studia pieją z zachwytu

Fot. Pixar

Pixar miał kiedyś w zwyczaju dodawać „bloopery” – czyli wpadki z planu – do swoich animacji. Można je było obejrzeć między innymi w Toy Story 2 czy Dawno temu w trawie. Taki sam zabieg stosowali też chociażby twórcy filmów o Barbie. Wielu widzów wspomina to z ogromną sympatią oraz nostalgią. Uwielbiali oglądać te dodatkowe sceny jako dzieci, a jako dorośli jeszcze bardziej zaczęli doceniać pracę i serce włożone w ten dodatkowy materiał.

Elio - Pixar wraca do blooperów!

Wygląda na to, że ich prośby zostały wysłuchane, ponieważ Pixar postanowił wrócić do korzeni i dodał wpadki z planu do swojej nowej animacji Elio! Wideo z blooperami na platformie X ma już 1,4 miliona wyświetleń, a post Discussing Film na ten temat – 53 tysiące serduszek. Widać, że fani się stęsknili.

Elio - fabuła, reżyseria, obsada

Fabuła opowiada o tytułowym Elio, który pasjonuje się kosmosem. Pewnego dnia chłopiec zostaje przeniesiony do Communiverse, międzyplanetarnej organizacji, która zrzesza przedstawicieli odległych galaktyk. Jej członkowie błędnie uznają go za lidera Ziemi. Główny bohater będzie musiał więc nie tylko poradzić sobie z nową sytuacją, ale również odkryć, kim naprawdę jest.

Reżyserami filmu są Madeline Sharafian, Domee Shi (To nie wypanda) i Adrian Molina (współscenarzysta i współreżyser Coco), a głos postaciom podkładać będą między innymi Yonas Kibreab, America Ferreraa, Jameela Jamil oraz Brad Garrett.

